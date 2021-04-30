الخارجية للعراقيين العالقين في الهند: سلامتكم اولوية قصوى

2021/04/30 | 11:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعدت وزارة الخارجية، العراقيين العالقين في الهند بحل قريب وعاجل، مركدة ان سلامتهم هي اولوية قصوى لدى الحكومة الاتحادية.

وقال الدكتور أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان: للعراقيين العالقين في الهند سلامتكم اولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم بالقريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقاً لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا.

وكان السفير العراقي لدى الهند قد أعلن في وقت سابق، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي، مشيراً الى ان الرحلة الأولى ستنطلق الجمعة أو السبت.

يشار الى ان نحو 6 آلاف عراقي علقوا في الهند بسبب الإغلاق التام هناك وتعليق العراق للرحلات الجوية إليها.

PUKmedia وكالات

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