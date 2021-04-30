2021/04/30 | 11:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن العراق يبذل جهوداً كبيرة لاستعادة دوره الاقليمي والعالمي، وفيما جددت دعم بغداد لمسارات الحوار في المنطقة، أشارت إلى استمرار متابعتها لملف الأموال والعقارات العراقية في الخارج.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي، إن “العراق يبذل جهوداً كبيرة للتنسيق مع جميع أصدقائه في جميع أنحاء العالم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف يكشف عن استرجاع 24 مليون دولار من المانيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف يكشف عن استرجاع 24 مليون دولار من المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).