المالية تكشف عن ضوابط التقديم على اجازة الخمس سنوات

2021/04/30 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة المالية، الجمعة، عن ضوابط التقديم على اجازة الخمس سنوات التي وردت ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 نيسان 2021)، انه "ورد نص ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ المادة /٢٦-اولا التي تنص "للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء" على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين أجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات، وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا الضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩".

حيث يحق للموظفين، بحسب البيان "الذين تم منحهم اجازة اربعة سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنه ٢٠١٧ و انهى مدة الاجازة وتم مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم اجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ولمرة واحدة فقط".

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، شمول الموظفين المجازين سابقاً بإجازة الخمس سنوات.

وذكرت وثيقة عن الامانة، اطلع عليها "ناس" (30 نيسان 2021)، أنه "لا يوجود مانع بتمتع الموظفين الذي سبق وأن تمتعوا بإجازة الأربع سنوات باجازة الخمس سنوات التي اقرتها المادة 26 من قانون الموازنة لعام 2021 شرط انتهاء مدة اجازتهم ومباشرتهم بوظائفهم اصوليا".

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