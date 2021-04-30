2021/04/30 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تفائله بنتائج جولته الإقليمية والتي شملت العراق وقطر وسلطنة عمان والكويت.

ووصف ظريف في تغريدة له على توتير كتبها باللغة العربية سلسلة المباحثات التي اجراها بالمثمرة، قائلا: بالتزامن مع اجراء وفد إيراني مفاوضات في فيينا، جريت مباحثات مثمرة مع عواصم أربعة دول جارة، متجهين جميعا نحو بناء علاقات متينة ثنائية وإقليمية، يخص شأنها بالمنطقة لمستقبل مشرق وواعد، على حد قوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يغرد بالعربية بعد ختام جولته الإقليمية: مؤشرات إيجابية في مساري فيينا والمنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يغرد بالعربية بعد ختام جولته الإقليمية: مؤشرات إيجابية في مساري فيينا والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).