تحديد عقوبة رونالد كومان بعد طرده بـ (تلاسن عنيف) مع الحكم ضد غرناطة

2021/04/30 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

حصل رونالد كومان، مدرب برشلونة، على بطاقة حمراء، خلال مباراة فريقه ضد غرناطة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني.

وانهزم برشلونة ضد غرناطة بهدفين لهدف، ليهدر الفريق الكتالوني فرصة الصعود لصدارة الدوري الإسباني، حيث توقف رصيده عند 71 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن،" لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قررت إيقاف رونالد كومان لمباراتين، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وسيكون على البارسا تقديم استئناف في أجلٍ أقصاه يوم الجمعة".

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن،" رونالد كومان احتج على الحكم الرابع ودخل معه في تلاسن عنيف، وقال له: "يا لها من شخصية"، ليُقرر الحكم الرئيسي طرده بصفة مباشرة".

وكان كومان قد صرح بعد اللقاء:" تحدثت مع الحكم الرابع عن شيء ورد علي بطريقة غير مُحترمة ومن ثم أجبته، لم أتفوه بكلام غير أخلاقي أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف:" يبدو أن الحكم الرابع أراد أن يكون بطل الراوية، سنرى ما سيضعوا في تقرير المباراة، لكن إذا وضعوا شيئاً لم أقله، حينها يتعين علي فعل شيء".

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