2021/04/30 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت طهران بتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول مستقبل العلاقات بين إيران والسعودية بما يضمن تجاوز الخلافات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن التغير في الموقف السعودي فأنه بإمكان طهران والرياض الدخول في فصل جديد من التعاطي والتعاون لتحقيق السلام والتنمية الإقليمية بناء على الأسلوب المرتكز على الحوار مشيرا الى أن طهران قدمت مقترحات ومشاريع عدة بشأن الحوار والتعاون في منطقة الخليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زادة: يمكن لطهران والرياض الدخول في فصل جديد من التعاون لتحقيق السلام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زادة: يمكن لطهران والرياض الدخول في فصل جديد من التعاون لتحقيق السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).