مصرع 44 شخصا وأكثر من 100 جريح في تدافع خلال الاحتفال بعيد الشعلة اليهودي

2021/04/30 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث تدافع ضخم خلال احتفال ديني في إسرائيل شارك فيه عشرات الالاف من اليهود المتشددين.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فأن ما لا يقل عن أربعة وأربعين شخصا لقوا حتفهم فضلا عن إصابة مئة وخمسة اشخاص بينهم أربعة واربعون في حالتهم حرجة خلال الاحتفال بعيد الشعلة اليهودي غربي الجليل.

وقالت السلطات إن التدافع حدث عندما احتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام “شمعون بار يوشاي” لاحتفال بالعيد الديني السنوي، مشيرة إلى أن شدة التدافع أدت إلى انهيار مقاعد الإستاد.

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