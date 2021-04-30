القبض على شخص يبيع المخدرات في البصرة

2021/04/30 | 12:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية شرطة محافظة واسط، الجمعة، عن القاء القبض على شخص بتهمة بيع وترويج المواد المخدرة.

وذكرت شرطة محافظة واسط في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (30 نيسان 2021) انه "وبعد ورود معلومات مؤكدة ودقيقة تمكنت القوات الامنية في مديرية الشرطة من القاء القبض على متهم من سكنة محافظة كربلاء يقوم ببيع وترويج المواد المخدرة في قضاء بدرة شرق محافظة واسط وضبط بحوزته كيسين من مادة ( الحشيشة ) وكمية من مادة (الترياك)".

وأوضح البيان انه "دونت أقواله بالاعتراف وصدقت قضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات وسيحال الى المحاكم المختصة لينال جزائه العادل ".

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