الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن

2021/04/30 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة قناة "الحرة" في رام الله بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن عند المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم.

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