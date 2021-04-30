الله والفيلسوف - سعود سالم

2021/04/30 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٣-;-٩-;- - الفلسفة في مواجهة الدينأسطورة الطوفان، تبدو لنا لأول وهلة مجرد حكاية مسلية تدور حول غضب الإله الكبير تجاه البشرية، ومحاولة تصحيح الخطأ الذي أرتكبته بعض الآلهة - الغير حكيمة - في صناعة هذا الإنسان ليقوم بالإعمال الشاقة على الأرض ليريح الآلهة من الدرجة الثانية - الشغيلة - من هذه الأعمال اليومية وليترك لهم الوقت الكافي للراحة والإستمتاع بإمتيازاتهم الإلهية ......





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