هل من بارقة أمل لوقف الانهيار والتراجع بكل أشكاله في العالم العربي ...؟؟؟ الجزء الرابع .. فلسطين - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/04/30 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي الجزء الرابع : فلسطينلنبدأ أولاً بتوجيه تحية إجلال وتقدير الى الصمود الرائع لشعبنا الفلسطيني الاعزل في القدس والضفة والقطاع في التصدي البطولي لجنود الاحتلال الصهيوني .



تُمثل القدس وفلسطين في الوجدان الشعبي العربي والفلسطيني قيمة تاريخية ووطنية وقومية وثقافية وروحانية كبرى لا يُمكن تجاهلها ...



ويُمكن القول أن القضية الفلسطينية هي واحدة من أهم وأطول وأعقد حركات التحرر الوطني في العالم وأكثر ......





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