غرّة ماي في الولايات المتّحدة الأمريكيّة تحت شعار : - نعلن أنّنا بشر و نرفض القبول بأيّ شكل من أشكال العبوديّة ! - - شادي الشماوي

2021/04/30 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي غرّة ماي في الولايات المتّحدة الأمريكيّة تحت شعار : " نعلن أنّنا بشر و نرفض القبول بأيّ شكل من أشكال العبوديّة ! "ينظّم الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّحدة الأمريكية تحرّكات نضاليّة في عدّة مدن بمناسبة غرّة ماي تحت شعار" نعلن أنّنا بشر و لا نقبل بأيّ شكل من أشكال العبوديّة " .

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