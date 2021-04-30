السفير الايراني يكشف سبب زيارة وزير الكهرباء العراقي الى طهران

2021/04/30 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سفير إيران في بغداد، إيرج مسجدي، الجمعة، إن زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى إيران تأتي لبحث موضوع تسريع تسديد الديون العراقية.

وقال مسجدي في تغريدة له على موقع تويتر إن “زيارة السيد ماجد حنتوش وزير الكهرباء العراقي المرتقبة إلى طهران، تتماشى مع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتسريع سداد المطالبات المالية الإيرانية.

وكشفت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء الماضي، عن موعد وأجندة زيارة وزيرها ماجد مهدي حنتوش، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “زيارة وزير الكهرباء، إلى العاصمة الايرانية طهران، من المفترض أن تُجرى بداية الاسبوع المقبل، لبحث تداعيات ملف تقليل نسبة الغاز المصدر إلى العراق وحسمه”

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