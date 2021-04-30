20 فرقة اطفاء تسيطر على حريق كبير اندلع داخل مخزن للزيوت في بغداد (صور)

2021/04/30 | 12:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن 20 فرقة اطفاء للسيطرة حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن الزيوت وسط بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 نيسان 2021)، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث كبير اندلع داخل مخزن الزيوت والإطارات مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في منطقة باب المعظم وسط بغداد بأشراف مباشر من قبل السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان يرافقه السيد مدير دفاع مدني بغداد الرصافة العميد اكرم سلمان فرج".

واضاف البيان ان "فرق 20 فرق اطفاء طوقت الحادث من الجهات الأربعة وعزلت النيران عن الشواغر التجارية القريبة واخمدت النيران رغم صعوبة المواد المحترقة نظراّ لعشوائية وتكدس الخزين داخل المخزن المحترق وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابع البيان انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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