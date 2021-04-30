2021/04/30 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تقع في التلال الجبلية شمال لاوس واحدة من أعظم الألغاز في علم الآثار، والمعروفة باسم “سهل الجرار”، والذي يضم آلاف الجرار المصنوعة من الحجر الجيري المستخدم للدفن.ووجد تحليل جديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “جرار الموت”..



تحليل جديد يكشف أحد أسراره الغامضة في لاوس المركز الخبري الوطني.

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