الدفاع المدني تزج بـ20 فرقة إطفاء للسيطرة على حريق نشب وسط بغداد

2021/04/30 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (30 نيسان 2021)، مشاركة 20 فرقة اطفاء للسيطرة حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن الزيوت وسط بغداد .

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني، تمكنت، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن الزيوت والإطارات مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد".

وأضافت، ان "20 فرقة اطفاء طوقت مكان الحادث من الجهات الأربعة وعزلت النيران عن الشواغر التجارية القريبة واخمدت النيران رغم صعوبة المواد المحترقة، نظراّ لعشوائية وتكدس الخزين داخل المخزن المحترق"، مشيرة الى ان "الحادث لم يسجل اي اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية" .

وأشار البيان، الى ان "مديرية الدفاع المدني طالب بفتح تحقيقاً في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر" .

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