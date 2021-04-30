20 فرقة اطفاء للسيطرة على حريق اندلع وسط بغداد (صور)

2021/04/30 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سيطرت فرق الدفاع المدني، الجمعة، على حادث كبير اندلع داخل مخزن الزيوت والإطارات مشيد من ألواح "السندويچ بنل" سريع الاشتعال في منطقة باب المعظم وسط بغداد.

وبحسب بيان مديرية الدفاع المدني، تلقى NRT نسخة منه (30 نيسان 2021)، "طوقت 20 فرق اطفاء الحادث من الجهات الأربعة وعزلت النيران عن الشواغر التجارية القريبة واخمدت النيران رغم صعوبة المواد المحترقة نظرا لعشوائية وتكدس الخزين داخل المخزن المحترق وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وطلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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