النقل تعلن تفاصيل حملة رفع التجاوزات في ميناء ام قصر بالبصرة (صور)

2021/04/30 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النقل /الشركة العامة لموانئ العراق، الجمعة، ازالة 90 بالمئة من التجاوزات التي تعرضت لها اراضي موانئ أم قصر، وذلك ضمن حملة اعادة تأهيل الطرق والمقتربات في محيط الميناءين.

وقال مدير الشركة فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه (30 نيسان 2021)، انه "حسب توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي، فان حملة رفع التجاوزات انطلقت منذ ستة أشهر وكانت غالبيتها في ميناء أم قصر ووصلت نحو 90 % من ازالة المتجاوزين بعد تشييد أبنية عليها بعد التعاقد مع سكك الحديد للمنطقة الجنوبية ولكن هناك جزء منها انتهت عقودهم ولم يقوموا بإزالة مشيداتهم".

وأشار الفرطوسي إلى ان "الجزرات الوسطية في ميناء ام قصر تخلو في الوقت الحالي من أي تجاوزات او ابنية غير نظامية وهي إحدى خطوات التعامل الالكتروني الذي يتم انجازه من قبل شركة الموانئ وبأشراف وتوجيه من قبل رئاسة الوزراء و وزارة النقل".

وبين الفرطوسي ان "الجزرات الوسطية وعلى جانبي طريق ومدخل مينائي ام قصر ستشهد مساحات خضراء وتشجيرها بعد ان كانت تشهد تجاوزات ومحال تجارية وكراجات لوقوف ومبيت الشاحنات ونشاطات اخرى اعتبرتها شركة الموانئ تجاوزاً على أراضي الميناء".

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