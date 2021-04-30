2021/04/30 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن

العراق يبذل جهوداً كبيرة لاستعادة

دوره الاقليمي والعالمي، وفيما جددت

دعم بغداد لمسارات الحوار في المنطقة،

أشارت إلى استمرار متابعتها لملف

الأموال والعقارات العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسترجع 24 مليون دولار من المانيا وسعي دبلوماسي لاسترجاع الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسترجع 24 مليون دولار من المانيا وسعي دبلوماسي لاسترجاع الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).