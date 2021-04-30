ميثم خماط ممثلاً عن كربلاء في كأس الاتحاد الآسيوي

2021/04/30 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمّت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي

لكرة القدم الحكمين الدوليين (زيد ثامر

وميثم خماط) لتحكيم منافسات بطولة أندية

كأس الاتحاد الآسيوي، التي تقام في دولة

قيرغستان من 10 إلى نهاية 21 ايار

المقبل.

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