2021/04/30 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مصدر في الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن زيوت وإطارات في منطقة باب المعظم وسط بغداد.وقال المصدر ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن زيوت وإطارات مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في منطقة باب المعظم وسط بغداد”.وأضاف المصدر أن “حوالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطرة على حريق كبير بمخزن زيوت وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيطرة على حريق كبير بمخزن زيوت وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).