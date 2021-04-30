الاتحاد الدولي للجودو يوقف إيران 4 أعوام

2021/04/30 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوقف الاتحاد الدولي للجودو إيران، لمدة أربعة أعوام، بسبب ارتكاب مخالفات متكررة وجسيمة للغاية لقواعده، بعد الضغط على أحد رياضييها لعدم اللعب في مواجهة منافس إسرائيلي.

جاءت العقوبة الجديدة من جانب الاتحاد الدولي، بعد أن ألغت محكمة التحكيم الرياضية في الشهر الماضي، عقوبة إيقاف فرضت لأجل غير مسمى على الاتحاد الإيراني للجودو.

وعاقب الاتحاد الدولي للجودو إيران في أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما أمر مسؤولون إيرانيون المصارع سعيد مولاي بالانسحاب خلال بطولة العالم، لتجنب احتمال مقابلة الإسرائيلي ساجي موكي في المباراة النهائية.

وفر مولاي بطل العالم في الجودو لعام 2018، بعدها من إيران إلى ألمانيا، وحصل على وضع لاجئ في ألمانيا، وتجنس في وقت لاحق بالجنسية المنغولية.

وقال الاتحاد الدولي للجود في بيان: “ترى لجنة الجزاءات إنه يتعين إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو من عضوية الاتحاد الدولي لمدة أربع سنوات”.

وأضاف: “الاتحاد الدولي يواصل الدفاع عن القيم الإنسانية الأساسية، وحقوق جميع أعضائه، مع التركيز بصفة خاصة على حقوق الرياضيين، كما يؤكد التزامه بمكافحة كل أشكال التمييز في رياضة الجودو”.

وسيطبق الإيقاف بأثر رجعي بداية من 2019 وينتهي في 2023.

وأضاف الاتحاد الدولي: “يواصل الدفاع عن القيم الإنسانية الأساسية وحقوق جميع أعضائه مع التركيز بصفة خاصة على حقوق الرياضيين كما يؤكد التزامه بمكافحة كل أشكال التمييز في رياضة الجودو.”

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