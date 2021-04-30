الدفاع المدني يطلب فتح تحقيق في حادث حريق مخزن الزيوت وسط بغداد

2021/04/30 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الجمعة، من اخماد حريق اندلع في مخزن زيوت ومواد بلاستيكية في شارع فلسطين.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أن “20 فرقة إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي اندلع داخل مخزن الزيوت والإطارات المشيد من ألواح (السندويچ بنل) سريع الاشتعال وبإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان “.

وأشارت المديرية الى أن “الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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