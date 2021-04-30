صحة السليمانية تحذر من زيادة الاصابات بكورونا

2021/04/30 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية من ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، ودعت المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة السليمانية خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: هناك ارتفاع مستمر في نسبة الاصابات بفايروس كورنا في محافظة السليمانية.

واضاف: نحن ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات وخاصة ونحن في شهر رمضان المبارك وهناك تلامس كبير بين المواطنين وخاصة في ساعات المساء.

واضاف: نحن نقترب من حلول عيد الفطر المبارك لذا نؤكد ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وعدم زيارة الاقارب والاصدقاء والبقاء في منازلهم والاكتفاء بتهئنة العيد عن طريق الهواتف.

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