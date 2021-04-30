لا زال بالإمكان افضل مما كان - عدنان الصباح

2021/04/30 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدنان_الصباح رغم ان قرار تأجيل الانتخابات اشار الى عدم وجود قيادة فلسطينية وان لا راي في اجتماعات القيادة لاحد فقد قاطعت الاجتماع كل من حماس والجهاد الاسلامي واعلنت الفصائل المشاركة في الاجتماعات ممن لها قوائم انتخابية عن رفضها للقرار وكذا فعلت سائر القوائم الاخرى مما جعل السؤال أي بيان هذا الذي صدر عن اجتماع الغالبية العظمى من المشاركين فيه اعلنوا رسميا قبل وبعد الاجتماع رفضهم للقرار, ومع ذلك فان علينا ان لا ......





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