العالم يتجاوز 150 مليون إصابة وتسجيل 6 ملايين حالة خلال أسبوع واحد فقط

2021/04/30 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع عدد الإصابات المسجلة عالميا بفيروس كورونا لتتجاوز مئة وخمسين مليون شخص، بينما يبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة مستويات غير مسبوقة بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وسجلت الجامعة رسميا مئة وخمسين مليونا وثلاث مئة وسبعة وثلاثين الفا وخمس مئة وثلاث وثمانين حول في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في ديسمبر الفين وتسعة عشر بما في ذلك ستة ملايين إصابة تم تسجيلها خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند، حيث أصيب مليونا ونصف مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية في الهند.

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