الخارجية العراقية: سلامة العراقيين المتواجدين في الهند لها الأولوية القصوى

2021/04/30 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

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اكدت وزارة الخارجية أن سلامة جميع العراقيين المتواجدين في الهند لها الأولوية القصوى.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والنقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن إجلاء جميع المرضى العراقيين في القريب العاجل مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية.

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