شهيد وستة جرحى بهجومين منفصلين على القوات الأمنية في داقوق وأطراف خانقين

2021/04/30 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت محافظتا كركوك وديالى هجومين منفصلين على القوات الأمنية خلال الساعات الماضية أسفر عن سقوط شهيد وإصابة عدد من عناصر الشرطة والجيش.

حيث استشهد عنصر في الشرطة وأصيب خمسة إثر هجوم مسلح شنه عناصر التنظيم على دورية للشرطة في قرية “گلوز” جنوبي داقوق.

وفي ديالى، شن عناصر التنظيم هجوما بأسلحة القنص على نقطة أمنية تابعة للجيش العراق في قرية احمد هلال شمال غربي خانقين ما تسبب بإصابة جندي بجروح.

ومنذ أيام..



تشهد بعض المناطق الرخوة أمنيا في ديالى وكركوك هجمات مستمرة من قبل عناصر التنظيم وسط دعوات لتعزيز تلك المناطق بالمزيد من القوات العسكرية.

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