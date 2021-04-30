الاقتصاد النيابية تكشف عن توجه جديد بشأن اسعار الدولار والمواد الغذائية

2021/04/30 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت لجنة الأقتصاد النيابية ، اليوم الجمعة، عن توجه جديد بشأن اسعار الدولار والمواد الغذائية.وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن ارتفاع الاسعار في الاسواق […]

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