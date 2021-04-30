2021/04/30 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القبض على 11 إرهابياً وضبط منشورات تمجد بحزب البعث في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:58

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