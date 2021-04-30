الذهب يتراجع على خلفية بيانات اقتصادية قوية

2021/04/30 | 13:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي لها في شهر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية؛ على خلفية بيانات اقتصادية قوية وقلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بينما نزل البلاديوم عن قمته غير المسبوقة التي بلغها في الجلسة السابقة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1770.41 دولار للأوقية […]

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