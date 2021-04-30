’’أخطر من البريطانية’’.. تصريح من الصحة حول إمكانية انتشار السلالة الهندية بالعراق (فيديو)

2021/04/30 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أوضحت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، د.



ربى فلاح، اليوم الجمعة (30 نيسان 2021)، تفاصيل السلالة الهندية من فايروس كورونا، وإمكانية انتشارها في العراق.

وقالت فلاح في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "السلالة الهندية امتازت بسرعة الانتشار، وتفوق خطورتها السلالة البريطانية، وتصيب الشباب والصغار".

وأضافت، أن "الصحة لم تُسجل لغاية الآن، أي إصابة بالسلالة الهندية في العراق، ولكن كل شيء وارد بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعزوف المواطنين عن أخذ اللقاح..



وكذلك السفر إلى الدول الموبوءة".وأشارت إلى أن "المواطن الذي كان عائداً من الهند إلى ذي قار، ظهرت عليه أعراض الفايروس، واجريت له مسحة، وكانت نتيجتها سالبة، وتم التعامل معه على أنه مصاب، وحجره مع الملامسين له واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية".

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