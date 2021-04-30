الخارجية الفلسطينية: مقتل امرأة فلسطينية وابنتها وشقيقتها بحريق ابن الخطيب

2021/04/30 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة (30 نيسان 2021)، مقتل ثلاث فلسطينيات في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، الاسبوع الماضي والذي راح ضحيتها 82 شهيداً وأكثر من 100 جريح.

وقالت الوزارة في بيان، إن "ثلاث شهيدات فلسطينيات سقطن في حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي وقع قبل أيام".

وذكرت سفارة دولة فلسطين في بغداد، "أسماء ثلاث مواطنات فلسطينيات اللتان راح ضحية الحادث هي كل من، هاجر محمد يوسف الشعبان وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان".

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