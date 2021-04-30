2021/04/30 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة كشفت إحدى الوحدات الرائدة في القوات البرية الأمريكية عن فيديو استخدام الجنود لمنظومة جديدة للرؤية الليلية من طراز ENVG-B.وقد تم تصوير الفيديو أثناء قتال تدريبي جرى في إحدى القواعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



ما يراه الجندي بنظارة حديثة للرؤية الليلية المركز الخبري الوطني.

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