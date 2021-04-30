ثلاث فلسطينيات من عائلة واحدة ضمن ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/30 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في

بيان لها، اليوم الجمعة، إن ثلاث

فلسطينيات سقطن في حريق مستشفى ابن

الخطيب في العاصمة العراقية بغداد،

الذي وقع قبل أيام.

وأفادت سفارة دولة فلسطين في بغداد،

"بمقتل ثلا

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