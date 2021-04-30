1100 جندي.. الجيش الألماني يختتم مهام التدريب في أفغانستان ويتأهب للانسحاب

2021/04/30 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الألمانية إن قوات بلادها في أفغانستان ستنهي تدريب القوات المحلية اليوم الجمعة، وتحول تركيزها على الانسحاب حيث تنهي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مهمتهما بعد نحو عقدين.

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