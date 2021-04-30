ضبط منشورات تمجد حزب البعث والقبض 11 إرهابياً في ديالى

2021/04/30 | 13:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، القاء القبض على 11 متهم بالارهاب في ديالى.وقالت الوكالة في بيان، أن “مفارزها تمكنت بعملية استخبارية دقيقة من القبض على 11 إرهابياً في نواحي ابو صيدا وبني سعد والعبارة في محافظة ديالى”.وأضافت أنه “تم ضبط منشورات تمجد حزب البعث المباد داخل البساتين، كما تبين […]

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