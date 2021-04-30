القبض على 11 ارهابياً في ديالى

2021/04/30 | 13:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألقت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على 11 إرهابياً ،فيما ضبطت منشورات تمجد بحزب البعث في محافظة ديالى.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية أنه “بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات وبعملية استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على 11 إرهابياً في نواحي أبو صيدا وبني سعد والعبارة في محافظة ديالى”، مشيراً الى أنه “تم ضبط منشورات تمجد بحزب البعث المباد داخل البساتين، كما تبين أن الارهابيين كانوا يحاولون استهداف الأجهزة الامنية والمواطنين الأبرياء بالعبوات الناسفة والقنص”.ولفت البيان الى أنه “تم تدوين أقوالهم بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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