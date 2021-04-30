السفارة الفلسطينية تنعى ثلاث فلسطينيات قضين بحريق ابن الخطيب

2021/04/30 | 13:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعت السفارة الفلسطينية لدى بغداد، اليوم الجمعة، وفاة 3 مواطنات فلسيطنيات في حادث مستشفى ابن الخطيب.وذكرت السفارة في بيان، ان “هاجر محمد مع أبنتها ريام عبد الرحمن، وشقيقتها باسمة محمد، قضين حرقاً في الحريق الذي شب بمستشفى ابن الخطيب ببغداد”.

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