السفارة الفلسطينية لدى بغداد تنعى وفاة 3 نساء قضين حرقاً بحادث ابن الخطيب

2021/04/30 | 13:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت السفارة الفلسطينية لدى بغداد، الجمعة، وفاة 3 مواطنات فلسيطنيات في حادث مستشفى ابن الخطيب.

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وذكرت السفارة في بيان نعي، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 نيسان 2021)، ان "هاجر محمد مع أبنتها ريام عبد الرحمن، وشقيقتها باسمة محمد، قضين حرقاً في الحريق الذي شب بمستشفى ابن الخطيب ببغداد".

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