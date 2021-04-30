مسؤول حكومي بديالى يكشف حقيقة نزوح قرية زراعية بسبب الأوضاع الأمنية

2021/04/30 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، حقيقة نزوح أهالي قرية زراعية في حوض الوقف شمال شرق المحافظة بسبب تردي الاوضاع الامنية.

وقال مدير ناحية العبارة (18كم شمال شرق بعقوبة)، شاكر التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدثت عن نزوح اهالي قرية بودجه في حوض الوقف شرقي العبارة غير دقيقة، وما حصل هو نزوح عائلتين بشكل مؤقت بسبب قلقها من مجريات الاحداث الامنية الاخيرة".

واضاف التميمي، أن "هناك جهوداً حكومية- امنية في سياق موحد لإعادة العائلتين بأقرب فرصة ممكنة"، مؤكداً أن "الوضع الامني في قرى الوقف بعد انطلاق العملية العسكرية الواسعة للرد السريع والتشكيلات الساندة اعطت تفاؤلاً كبيراً في انهاء خطر خلايا داعش وايقاف نزيف الدماء".

واشار الى ان "العملية العسكرية مستمرة في تعقب داعش في يومها السادس على التوالي، ،وتم تحقيق سلسلة انجازات على الارض من خلال ضبط مضافات وتفكيك عبوات ناسفة واعادة فتح طرق مغلقة في عمق البساتين وضفاف نهر خريسان".

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