اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ترجح إقامة البطولة خلف ’’الأبواب المغلقة’’

2021/04/30 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت رئيسة اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 سيكو هاشيموتو لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة أن، دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة الى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا قد تقام خلف أبواب مغلقة، وتعهدت بضمان سلامة الألعاب.

وقالت في مقابلة "قد يكون هناك موقف لا يمكننا فيه السماح لأي متفرج بالحضور".

وأضافت، أن "الألعاب لن تكون ناجحة إلا إذا قام المنظمون بحماية كاملة للرياضيين والشعب الياباني".

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