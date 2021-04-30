2021/04/30 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اكتشف باحثون إحدى الطرق التي يخطف فيها فيروس SARS-CoV-2، وهي آلية الخلايا البشرية لتثبيط الاستجابة المناعية، ما يسمح لها بإثبات العدوى وتكرارها وإحداث المرض .وباختصار، يتم تمييز جينوم الفيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يختطف SARS-CoV-2 الخلايا البشرية للتهرب من جهاز المناعة المركز الخبري الوطني.

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