روسيا تسجل 8731 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/30 | 13:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، 8731 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما توفي 397 شخصا وتعافى من الفيروس 8406 أشخاص.وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 4 ملايين و805288 إصابة، منها 110128 حالة وفاة.وشهدت العاصمة موسكو […]

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