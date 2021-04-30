إسرائيل تعلن الحداد الوطني الأحد على ضحايا

2021/04/30 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل أن، الأحد، سيكون يوم حداد وطني على خلفية كارثة التدافع في احتفال ديني يهودي شمال البلاد أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

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