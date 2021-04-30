2021/04/30 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمعة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت السعودية أعلنت الشهر الماضي عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، عبر الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات وادخال السفن للحديدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث أمريكي جهود حل شامل للأزمة اليمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث أمريكي جهود حل شامل للأزمة اليمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).