ميسي يبلغ برشلونة بقراره النهائي بشأن مستقبله

2021/04/30 | 13:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت قناة “TVE” الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قرر البقاء في نادي برشلونة ولن يرحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت القناة، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، الذي يرتبط معه بعقد ينتهي في يونيو المقبل.وكانت تقارير إعلامية، كشفت أمس الخميس، أن والد ميسي، وهو […]

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