هجوم ارهابي يستهدف الشرطة في قضاء داقوق

2021/04/30 | 13:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني، اليوم الجمعة، عن قيام مجاميع داعش الارهابية بالهجوم على دورية الشرطة المحلية في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.

وقال المصدر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: إن مجاميع داعش الارهابية شنت هجوماً على قوات الشرطة المحلية في قرية كليسة التابعة لقضاء داقوق.

واضاف المصدر: ان الهجوم الارهابي اسفر عن استشهاد شرطي واصابة 2 آخرين يجروح مختلفة.

PUKmedia عمر آواره

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