الهند.. تسجيل أكثر من 386 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3498 حالة خلال 24 ساعة

2021/04/30 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الهند حصيلة قياسية بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من ثلاث مئة وست وثمانين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الى ثلاثة الاف واربعمئة وثمان وتسعين حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس.

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