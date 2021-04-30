تمهيداً لسير القطارات.. النقل تباشر بإعادة تأهيل خط سكة حديد  بغداد - موصل

2021/04/30 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن إعادة تأهيل خط سكة حديد (بغداد - موصل).

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 نيسان 2021)، أن "تواصل الملاكات الهندسية والفنية في وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق ، حملتها بأعادة تأهيل خط سكة حديد (بغداد - موصل) وصولا إلى محطة الموصل، تمهيدا لأعادة سير قطارات البضائع والمسافرين في المستقبل القريب لعموم المنطقة الشمالية".

وأضاف أن "ذلك على ضوء توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بمواصلة الجهود واعادة الحياة للمناطق المتضررة، والمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لقطاعات المنطقة الشمالية من قبل مدير عام السكك السيد طالب جواد كاظم الحسيني".

وتابع، "حيث شهدت المنطقة اعمال تحميل عوارض خشبية مفصلية واجزاء مفاصل من محطة الدبس لاعادة تأهيل خطوط ومفاصل السكة في المصفى في بيجي وكذلك محطة امام دور".

و قال الحسيني إن "ماشهدته المنطقة من مختلف الانشطة الميدانية في قطاع (حمام العليل - موصل) من خلال المباشرة بمد ربطات السكة على القناطر التي تم انجازها ورفع الانقاض من جسر السكر ونفق السكة البو سيف في كم 398 كذلك جسر الغزلاني في كم 402 فقد شهد عملية ازالة الانقاض والبدء باعمال الدفن و العمل مستمر على قدم وساق، وعلى جميع المحاور ضمن محيط المنطقة لتهيئة المتطلبات اللازمة لتسيير قطاراتها من بغداد الى الموصل وصولا الى تركيا عبرالقناة الجافة لدعم الاقتصاد ولتعظيم الموارد المالية للشركة".

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